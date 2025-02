Davide Faraone dà la disponibilità a candidarsi a presidente della Regione

"Se l'opposizione intende fare una gara vera per contendere la Regione Sicilia al prossimo candidato del centrodestra, costruendo una coalizione alternativa, io ci sono". Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, nel corso di Talk Sicilia, trasmissione di Blogsicilia.it. "Ogni volta che si e' trattato di costruire un'alternativa concreta al centrodestra in Sicilia, il centrosinistra si e' squagliato, come non volesse vincere. L'obiettivo dei partiti piu' importanti di opposizione e' stato, sostanzialmente, quello di spartirsi la quota che la legge elettorale attribuisce loro. Ma se vogliamo sconfiggere una classi dirigente che sta devastando la Sicilia, bisogna costruire un'alternativa alla prossima candidatura di centrodestra a presidente della Regione Sicilia, che sara' Galvagno. Io sono pronto a dare il mio contributo. Se invece il problema e' limitarsi alla solita pastetta, a quel punto sara' liberi tutti", ha concluso.