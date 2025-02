Fatale il 3 a 0 in casa contro il Palermo, il Cosenza esonera il tecnico Alvini

Il Cosenza Calcio comunica "di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il sig. Massimiliano Alvini. Al tecnico, che ha collezionato 28 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto". Fatale ad Alvini la sconfitta interna per 3-0 contro il Palermo nell'ultima giornata di campionato, la quarta nelle ultime cinque giornate. I calabresi sono ultimi in classifica con 21 punti a -8 dalla quota salvezza.