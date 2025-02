Domani sciopero dei magistrati, assemblee in tutta la Penisola

"Contro la separazione delle carriere" e a "difesa della Costutituzione". Domani sciopero dei magistrati proclamanto dall'Anm, il sindacato delle toghe, con manifestazioni pubbliche in molte citta, da Nord a Sud.Si preannuncia "un'ampia mobilitazione", da Trieste a Palermo, riferisce l'Anm sulla rivista "La magistratura". I magistrati si confronteranno con i cittadini in numerosi eventi e manifestazioni con lo scopo di spiegare le ragioni del no alla riforma costituzionale della giustizia, che prevede la separazione delle carriere dei magistrati e l'istituzione di un'Alta corte. Alle assemblee pubbliche parteciperanno magistrati ed ex magistrati, costituzionalisti, avvocati, rappresentanti del mondo della cultura e studenti. I confronti aperti, che si terranno i contemporanea nei vari distretti d'Italia, rappresentano un'occasione di confronto e sensibilizzazione per comprendere i rischi della riforma per l'indipendenza della magistratura e per l'equilibrio dei poteri. A Roma, alle ore 11, eè prevista un'assemblea pubblica al Cinema Adriano (piazza Cavour) alla parteciperanno componenti della Giunta esecutiva centrale dell'Anm tra cui il presidente Cesare Parodi (nella foto), il segretario generale Rocco Maruotti, e il vice presidente Marcello De Chiara.