Riflettori puntati su 'Re Carnevale', tanti eventi ad Avola fino al 4 marzo

Avola mantiene la classica tradizione e si appresta a festeggiare il Carnevale 2025. "Dopo pandemie e guerre varie - dice la sindaca Rossana Cannata, oggi a Roma ad una riunione dell'Anci - proviamo a regalare qualche giorno di spensieratezza ai bambiin, ma anche alle famiglie con il nostro Carnevale, i nostri carri, le maschere e tantissime attività collaterali. Non mancherà ovviamente l musica. Dico grazie all'assessora Deborah Rossitto che ha curato il programma ed il calendario". "Ci sono tanti eventi - dice l'assessora al Turismo e Spettacolo - e si andrà avanti fino al prossimo 4 marzo. Intanto domani è la giornata speciale dei bambini con l'appuntamento alle 9,30 in due piazze di Avola. Allende e piazza Umberto I".

Il Giovedì Grasso si apre con una sfilata con costumi a tema a cura dei plessi della scuola dell'Infanzia Cappuccni, Galeno e Vittorini. Poi si andrà al pomeriggio. Alle 16 per le vie cittadine con l'apertura della 62esima edizione del Carnevale storico di Avola con la tradizionale sfilata di ' Re Carnevale', seguti dalla banda musicale 'Città di Avola' , diretta dal maestro Sebastiano Bell'Arte. Dalle 17 alle 20, in piazza Umberto I° , i 44 Gatti - Meet & Greet e baby dance. In piazza Umberto I° intrattenimento con le mascotte a cura di Toys in. Ci sarà anche il 'truccambimbi ' e ritratti con Elle Art.

Sempre nelle stessa piazza alle 18,30 accensione ufficile 'Luci in festa show", giunto alla terza edizione. A seguire in piazza Umberto I spettacolo musicale con gli 'Smoking Blu Reggae'.

Il giorno successivo si apre alle 9,30 con il 'Carnevale in Sport".

(foto archivio)