Cannata (Fdi) si occupa dell'ordine pubblico a Rosolini, Saro Cavallo lo ringrazia

Il consigliere comunale di Rosolini, Saro Cavallo, esprime il proprio ringraziamento al vice presidente della Commissione Bilancio alla Camera di Fdi, Luca Cannata per aver posto all’attenzione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, le problematiche di sicurezza che il Comune di Rosolini sta vivendo in questo periodo.

“L’On. Cannata, durante l’incontro con il Ministro Piantedosi, ha saputo rappresentare con determinazione le difficoltà che il nostro territorio sta affrontando sul fronte della sicurezza. Il suo intervento è stato fondamentale per sollecitare un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine e per ottenere maggiore attenzione da parte delle istituzioni nazionali”, dichiara il consigliere Cavallo.

“Ringrazio l’On. Cannata per la sensibilità dimostrata nei confronti di Rosolini e per aver portato il nostro appello direttamente al Governo. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta, e il lavoro di squadra tra amministrazione locale e rappresentanti parlamentari è essenziale per ottenere risultati concreti”, conclude Cavallo.