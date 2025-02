Modica, auto nella scarpata in via Nazionale: ferite le due persone a bordo

Un'auto con a bordo due persone è finita nella scarpata sottostante la via Nazionale nel tardo pomeriggio di oggi mentre imperversava un acquazzone. La vettura viaggiava in direzione via Sacro Cuore quando, per cause da accertare, il conducente ne ha perso il controllo. L'auto ha invaso la corsia opposta, ha sfondato la ringhiera in ferro ed è precipitata tra i rovi nella scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Polizia locale e una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Modica. Sono stati i pompieri ad estrarre dalla vettura uno dei feriti. Le due persone che erano a bordo dell'auto sono state ricoverate all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica: hanno riportato ferite e contusioni in varie parti del corpo. La Polizia locale di Modica ha eseguito i rilievi dell'incidente. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi.