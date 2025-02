Su Sos Humanity 71 migranti a largo di Siracusa: Ravenna porto di sbarco

"Ravenna è stata assegnata al nostro equipaggio come porto sicuro: 1.611 chilometri dal luogo del salvataggio, una navigazione di circa cinque giorni. Un porto così lontano significa soprattutto un ulteriore ed evitabile stress per i sopravvissuti". Così la Sos Humanity in merito ai 71 soccorsi e che adesso si trovano a bordo della nave della Ong, alla quale è stato assegnato Ravenna come porto perlo sbarco nei naufraghi. La nave attualmente si trova a Sud-Est di Siracusa. "Molti sopravvissuti - prosegue la Ong - erano già stati esposti in mare aperto per giorni senza protezione prima di essere salvati e sono estremamente indeboliti. Alcuni hanno anche ferite e riferiscono di essere stati torturati in Libia. Il diritto dei sopravvissuti a essere sbarcati senza indugio in un luogo sicuro è violato dall'assegnazione sistematica di porti lontani. Chiediamo quindi alle autorità italiane di assegnarc iimmediatamente un porto sicuro più vicino, come previsto dal diritto marittimo", conclude.