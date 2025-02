La piazza di Pachino isola pedonale? Le perplessità del Pd: 'Un tavolo tecnico'

«Sentiamo forti le preoccupazioni dei commercianti e dei cittadini le cui attività e la cui vita gravitano intorno a piazza Vittorio Emanuele». Non ci sono ancora delle scelte chiare sulla chiusura della piazza, ma ci sono già tante polemiche. Chi la vuole tutta aperta, chi la vuole tutta chiusa e chi, invece, spera nella chiusura durante i weekend. L'amministrazione comunale non si è ancora sbilanciata sulle scelte, ma i commercianti iniziano a preoccuparsi. Il circolo cittadino del Partito democratico propone di puntare sulla pedonalizzazione serale nei fine settimana. Una chiusura "dolce", ovvero progressiva e ottenuta tramite un confronto con commercianti, cittadini e forze politiche. «Si potrebbe lasciare la piazza fruibile in viabilità e parcheggio sui due lati attualmente aperti - ha dichiarato il PD - questo permetterebbe di non congestionare il traffico, non sottrarre utenza agli esercizi commerciali e non creare disagi ai residenti». La chiusura integrale, secondo i democratici pachinesi, potrebbe essere traumatica per le attività commerciali del centro storico e deleteria per la viabilità. «Il rischio - continuano i Democratici - è di aumentare le situazioni d'insicurezza e degrado in una piazza totalmente chiusa e pedonalizzata, con l'allargamento del fenomeno già presente intorno ad essa. Chiediamo all'amministrazione un confronto, per valutare successivamente la chiusura e pedonalizzazione per periodi più estesi nel corso dei mesi a venire».