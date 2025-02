Fratelli d'Italia, Consolino coordinatore a Buscemi e Salamone a Cassaro

Nel corso di questa settimana, la serie di congressi cittadini per l'elezione dei nuovi coordinatori ha proseguito con successo a Buscemi e Cassaro. Gli incontri si sono conclusi con l'elezione unanime dei rispettivi coordinatori cittadini, un passo fondamentale per rafforzare la presenza e l'efficacia delle attività politiche a livello locale. A Buscemi, ha visto l’elezione unanime del Consigliere Comunale Salvatore Consolino. L'evento ha visto la partecipazione del sindaco di FDI di Buscemi, Michele Carbè, che ha espresso il suo supporto e incoraggiato l'impegno condiviso per il bene della comunità. A Cassaro, un entusiasmo analogo ha caratterizzato il congresso, che ha visto l’elezione unanime del Consigliere Comunale e Assessore Angelo Salomone. È’ stata sottolineata l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali che influiscono sulla qualità della vita nel territorio. Questi congressi rappresentano non solo un'opportunità di rinnovamento, ma anche un momento di confronto e dialogo tra i membri della comunità, con l'obiettivo di costruire un futuro migliore.