La mission dell'imprenditore catanese Francesco Puglisi: aiutare malati oncologici nel dramma della caduta dei capelli

Ha deciso di fare del suo lavoro una missione: così un imprenditore catanese, Francesco Puglisi, aiuta i malati oncologici nel dramma della caduta dei capelli dovuta alla chemioterapia, uno degli aspetti più difficili da affrontare. Parrucchiere da tre generazioni e clownterapista nei reparti oncologici, Francesco Puglisi, ha deciso di dar vita nel 2013 a un centro che va oltre la semplice vendita di parrucche. Tutto ha inizio quando l'imprenditore si trova ad affrontare il difficile percorso della malattia al fianco della moglie Giusy. "Da quell’esperienza personale nasce la consapevolezza di poter mettere le proprie competenze a disposizione di chi soffre di alopecia o sta affrontando la chemioterapia", spiega Puglisi. Da qui la nascita di Mondo Parrucche - un punto di riferimento in Italia per chi cerca soluzioni non chirurgiche alla perdita dei capelli - con sede in Corso Italia 302, a Catania.