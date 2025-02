Carabinieri, servizi antidroga a Modica e Ispica: un arresto e 2 denunce

I militari della Compagnia di Modica, supportati dalle unità cinofile di Nicolosi, proseguendo in modo costante i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nella mattinata di lunedì hanno tratto in arresto un 22enne sciclitano e denunciato un 23enne di origine albanese.

I due giovani, di professione braccianti agricoli, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente pronta per la cessione, poiché già suddivisa in dosi. Il 22enne custodiva all’interno della sua abitazione 256 grammi di hashish, oltre a vari bilancini per la pesatura ed il confezionamento in dosi della sostanza, mentre il 23enne deteneva all’interno della propria autovettura 12 grammi di hashish, suddivisi in 7 dosi, ed un tirapugni, motivo per cui è stato denunciato anche per porto abusivo di armi, così come contemplato dall’art. 699 del codice penale, avendo portato un’arma al di fuori della propria abitazione senza alcuna autorizzazione.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, in attesa degli esami qualitativi e quantitativi sullo stupefacente che saranno comunicati all’Autorità Giudiziaria competente la quale, nel frattempo, ha disposto il regime degli arresti domiciliari per il 22enne sciclitano.

Anche l’Aliquota Operativa ha proceduto nella giornata di venerdì a denunciare un 21enne ispicese, poiché trovato in possesso all’interno della sua abitazione di 68 grammi di hashish suddiviso in dosi, oltre a materiale vario utilizzato per confezionare la sostanza, così da poterla cedere a terzi.