Melilli Volley, allenamento congiunto con la Pvt Modica. Coach Scandurra: test utile in vista del match dell’8 marzo

Ritmi elevati per un test ad alta intensità. Melilli Volley e Pvt Modica insieme ieri sera per un allenamento congiunto al pallone tensostatico della città della contea. Le due squadre hanno disputato 4 set, durante i quali non si sono risparmiate, quasi come fosse una partita vera. In considerazione della doppia pausa di campionato (sabato scorso per tutti, il 2 marzo solo per le neroverdi per il turno di riposo), il tecnico siracusano Luca Scandurra ne ha approfittato per provare alcuni meccanismi di gioco al cospetto di una compagine di serie B1. “Siamo venuti qui – ha detto - per cercare di mettere in pratica quello che stiamo allenando dal punto di vista della correlazione muro-difesa. A tratti l’abbiamo fatto bene, a tratti no, ma ci sta se consideriamo anche l’altezza e la fisicità delle giocatrici modicane, diverse rispetto a quelle standard del nostro campionato. E’ stato comunque un test utile anche perché ci ha permesso di mettere in campo alcune situazioni di gioco provate in allenamento e che difficilmente si riescono a ricreare lavorando in gruppo. Confrontarci con una squadra di categoria superiore, anche da questo punto di vista, ci è servito molto”.

In merito alla lunga pausa, chiaro il pensiero del coach: “Ci consente di prendere respiro e di recuperare energie fisiche e mentali, in vista della gara con Volley Valley. Di contro c’è che spezza un po' il ritmo partita, quello che sicuramente avranno le nostre prossime avversarie. L’obiettivo è di arrivare nel miglior modo possibile all’appuntamento dell’8 marzo”.

“Ringraziamo la Pvt Modica per la disponibilità e l’ospitalità – le parole del presidente Luigi Distefano – E’ stato un test utile per entrambe le squadre. Torneremo qui in occasione di un quadrangolare, nel mese di aprile, per festeggiare i 50 anni della società modicana”.