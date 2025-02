Comiso, Consiglio comunale dei ragazzi: proposta del PD

I consiglieri comunali del Pd di Comiso, Gigi Bellassai e Gaetano Scollo, hanno presentato una proposta d’iniziativa consiliare avente ad oggetto una modifica del regolamento del consiglio comunale dei ragazzi. In particolare, i due consiglieri dem propongono di fare in modo che la giunta dei ragazzi, in analogia a quella comunale, possa essere composta da sette assessori, compreso il vicesindaco, già eletto dal consiglio comunale dei ragazzi. Sarà poi il sindaco dei ragazzi a procedere ad assegnare le stesse deleghe ai sei assessori nominati e al vicesindaco già eletto dal civico consesso dei ragazzi.