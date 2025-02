Uccise la moglie a Marinella di Selinunte, il Pg chiede il carcere a vita

Il pg della Corte d'assise d'appello di Palermo ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Ernesto Favara, 65 anni, ex pescatore di Castelvetrano (Trapani), processato per l'omicidio della moglie Maria Amatuzzo. La donna, una ventinovenne palermitana, venne uccisa con 28 coltellate inferte in varie parti del corpo, nel pomeriggio del 24 dicembre 2022, nell'abitazione di Marinella di Selinunte che fino a poco tempo prima aveva condiviso con il marito. Il prossimo 17 marzo, interverranno i legali di parte civile e la difesa. Il processo di primo grado, svoltosi davanti la Corte d'assise di Trapani, si è concluso il 22 luglio dello scorso anno con la condanna di Favara alla pena dell'ergastolo. La Corte ha escluso la sola aggravante dei "motivi abietti e futili", ma ha confermato la premeditazione. Subito dopo il delitto, Favara venne arrestato dai carabinieri, per strada, vicino casa, mentre aveva ancora in mano il coltello sporco di sangue. Maria Amatuzzo, qualche mese prima di essere uccisa, aveva lasciato il marito (attualmente sotto processo, in Tribunale, a Marsala, anche per maltrattamenti familiari) ed era andata a vivere con un altro uomo, Liborio Cammarata. La vigilia di Natale 2022, la vittima sarebbe stata attirata dal Favara nell'abitazione di Marinella di Selinunte con un pretesto.