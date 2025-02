Da Palermo a Siracusa magistrati in assemblea per spiegare le ragioni della protesta

"Quello di oggi è uno sciopero per la Costituzione e a difesa dei principi fondamentali ivi consacrati, primo tra tutti, quello dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Fosse dipeso da noi, benvolentieri avremmo trascorso la giornata di oggi in udienza, ma il momento è talmente grave che non potevamo fare altrimenti". Lo dice, commentando lo sciopero dei magistrati contro la cosiddetta riforma Nordio, il presidente dell'Anm del distretto di Palermo Giuseppe Tango. "I magistrati non stanno scioperando per difendere interessi di corporazione o di categoria, ma avvertono, piuttosto, il concreto e serio pericolo che la riforma della Costituzione oggi in discussione renderà un cattivo servizio alle istanze di giustizia dei cittadini, dando loro minore tutele e garanzie, senza risolvere uno solo dei problemi concreti che affliggono la giustizia", spiega. "Di fronte a questo pericolo non si può restare in silenzio. Libertà che pensavamo ormai conquistate grazie al sangue versato dai nostri padri, rischiano di essere rimesse in discussione. -prosegue - Lo sciopero va allora inteso come grido di allarme lanciato alla società civile, a tutte le donne e gli uomini di buona volontà, che sicuramente avranno capacità e voglia di ascoltarlo". Le toghe del distretto in piazza della Memoria, dietro al tribunale, hanno letto il comunicato dell'Anm che illustra le ragioni dello sciopero.

Assemblea molto partecipata della sottosezione di Anm di Siracusa al Palazzo di Giustizia. E' stato il presidente dell'associazione dei magistrati,Marco Dragonetti a spiegare le ragione dall'astensione alle udienze. L'assemblea è stata aperta ai cittadini ed alla società civile. Presenti anche gli avvocati.

Alta adesione nel distretto giudiziario di Messina per lo sciopero dei magistrati indetto dall'Anm contro la riforma della giustizia.

Manifestazione dell'Associazione nazionale magistrati contro la riforma della giustizia e la separazione delle carriere dei giudici anche a Catania. "Un modo per evidenziare la nostra posizione - ha afferma il presidente dell'Anm Catania, Ottavio Grasso, incontrando i giornalisti prima della manifestazione che si è tenuta davanti ai gradini del palazzo di giustizia -. Questa riforma non è un intervento sulla giustizia ma sulla magistratura. La manifestazione di oggi è un modo per testimoniare il fatto che abbiamo delle idee diverse. Gran parte dei magistrati ha perplessità su questa riforma e la manifestazione di oggi, oltre ad essere un modo per manifestare il nostro dissenso, può arricchire il tavolo previsto nei prossimi giorni con il governo che potrà consentire all'Esecutivo - ha concluso Grasso - di comprendere le nostre ragioni valutando insieme un intervento correttivo".

"La stragrande maggioranza dei magistrati e' qui per spiegare alla collettivita' le ragioni per cui riteniamo che questa riforma non e' una riforma che puo' garantire un miglioramento delle condizioni della giustizia ma una riforma contro la magistratura che modifica in peius l'ordine costituzionale previsto alternando il rapporto tra potere esecutivo e potere giudiziario", ha detto Francesca Bonanzinga, presidente della giunta dell' Anm di Messina. "Garantire che il pm faccia parte dell'ordine giudiziario- ha aggiunto- e' funzionale a garantire la sicurezza del cittadino, perche', ricordiamo, che il primo magistrato che incontra il cittadino e' il pubblico ministero, il primo vaglio e' del pubblico ministero. Quindi e' importante che sia inquadrato nell'alveo della giurisdizione. L'art.114, cosi come dovrebbe essere modificato, comunque, lo inquadra nella magistratura. Se cosi e', allora o la riforma e' inutile, perche' il magistrato e' gia' un pubblico ministero, oppure se la riforma e' per allontanarlo dalla magistratura, e' dannosa".

