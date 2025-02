Siracusa, processione dalla Casa del pianto e Rosario per Papa Francesco

L'arcidiocesi di Siracusa mobilitata per pregare per Papa Francesco. L’Arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, celebrerà la Santa Messa per il Pontefice alla Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime e guiderà la preghiera Santo Rosario al cospetto dell’Effige miracolosa della Madonna dalle Lacrime. Il programma seguirà i seguenti orari: ore 17.00 - Raduno presso la Casa del Pianto e processione verso il Santuario. ore 18.00 - Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, presso la Basilica Madonna delle Lacrime ore 19.00 – Preghiera del Santo Rosario dal tema “Per favore, pregate per me!”, invito rivolto a tutti da Papa Francesco.