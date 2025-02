Ragusa, celebrazione 8 marzo al Centro studi Rossitto “La Forza delle Donne”

Sabato 8 marzo (alle ore 18.00), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), iniziativa dal titolo “La Forza delle Donne”. L’evento è reso possibile grazie alla sinergica collaborazione del Centro studi Rossitto con l’Associazione artistico culturale “Mondo di Luci” e con l’apporto di “Zero Molestie Sinalp”.

La serata è dedicata a tutte le donne che negli anni non hanno voluto essere anonime, ma che si sono messe in gioco nei vari ambiti professionali, sociali e politici.

Lo spettacolo, nato da un’idea di Ornella Cappello (Centro Rossitto) e Maria Distefano (Mondo di Luci), sarà tratteggiato dagli attori: Ornella Cappello, Gaudia Carpino, Emiliano Failla, Veronica Falcone, Mariuccia Gulino, Emanuele Gurrieri, Elisa Marino, Serena Santiapichi, Maria Sisino, Ismaele Veloce; con la presenza degli allievi del laboratorio teatrale “Mondo di Luci”: Anna Vitale, Giulia Comanzo, Marta Comanzo, Aurora Cascone. Tecnico audio/video: Davide Criscione. Grafica e immagine a cura dell’Associazione “Mondo di Luci”.