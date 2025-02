Trovato morto nel letto di casa a Floridia, la Procura dispone l'autopsia

Bisognerà attendere l'esito dell'autopsia disposta alla Procura della Repubblica di Siracusa per conoscere le cause della morte di Tony Cantone, 50 anni, sposato e padre di un ragazzo. L'uomo è stato trovato cadavere martedì sera sul letto della sua abitazione nel rione di Vignalonga, alla periferia di Floridia. I carabinieri che stanno indagando , non si sbilanciano sulle cause e si limitano a dichiarare che soltanto l'autopsia che verrà eseguita al Policlinico di Catania, potrà dare una risposta al decesso. Cantone era una personaggio assai conosciuto a Floridia per le sue dirette social sulle televendite. Questa mattina su Facebook è stata lanciata una campagna per aiutare la famiglia della vittima. Una raccolta fondi che deve essere portata al negozio 'Casa Amica' nell'edificio delle 'Torri' a Vignalonga.