Furto in un'abitazione a Melilli, identificato il ladro

Ieri pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Augusta sono intervenuti a Melilli a seguito di una chiamata al 112 per un furto in abitazione. Grazie alla tempestiva denuncia e alla visione dei filmati di videosorveglianza dell’abitazione, i Carabinieri sono risaliti all’identità dell’autore del furto, un 36enne con precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, e lo hanno denunciato in stato di libertà. Nel corso della perquisizione domiciliare esperita nell’immediatezza a casa del 36enne, i Carabinieri hanno recuperato e restituito al proprietario un quadro e una specchiera di valore, che erano stati asportati poco prima.