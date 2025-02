Catania, si è insediato il nuovo capo della squadra mobile

Si è insediato il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Catania, Primo Dirigente della Polizia di Stato Emanuele Fattori che subentra al Antonio Sfameni, chiamato a guidare la Squadra Mobile di Palermo.

Proveniente da Cagliari dove ha diretto la Squadra Mobile, il dott. Fattori si è detto onorato del prestigioso incarico ricevuto e, durante un incontro con il Questore di Catania, ha assicurato il massimo impegno nel portare avanti tutte le attività di contrasto alla criminalità diffusa e organizzata, nel solco delle importanti operazioni che la Polizia di Stato ha condotto nel territorio catanese con significativi risultati a tutela della legalità.

Fattori, 52 anni, originario di Rieti, laureato in Giurisprudenza, ha maturato molteplici esperienze in svariate città quali Milano, Firenze, Roma, Benevento, Trapani e Cagliari, nei settori della polizia stradale, ferroviaria, del controllo del territorio e in quelli investigativi, dove ha preso parte a diverse operazioni finalizzate a contrastare il traffico internazionale di stupefacenti, delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di minori, e in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

In particolare, alla guida delle squadre mobili di Benevento, Trapani e Cagliari ha portato avanti indagini rilevanti che hanno contribuito a smantellare di pericolosi sodalizi criminali di matrice camorristica e mafiosa e a fare luce su due efferati cold case di omicidio e tentato omicidio, rimasti irrisolti per anni, culminati con l’arresto dei rispettivi autori e alla cattura di tre pericolosi latitanti.