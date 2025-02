Siracusa, sabato inaugurazione del ponte ciclopedonale

Sabato sarà inaugurato ed aperto a Siracusa al pubblico il ponte ciclopedonale tra Ortigia e la terraferma, da riva della Posta a via Eritrea. Realizzato in acciaio con rifiniture in legno, il ponte è lungo 42 metri e largo 5. “Un altro tassello di quel sistema di mobilità dolce che serve a rendere più sano e sostenibile il traffico cittadino”: lo dichiara il sindaco Francesco Italia che presenzierà alla cerimonia di inaugurazione in programma sabato 1 marzo alle 10.