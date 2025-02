Walter Zenga difende il Siracusa nel dopo Acireale: "Domenica riempiamo il De Simone"

Contro tutto e contro tutti”: è così che scrive il brand ambassador del Siracusa Walter Zenga sui canali social del Siracusa. L'ex portiere della Nazionale ed ex allenatore di Catania e Palermo, è sceso in campo per difendere il tecnico Turati e i suoi uomini. La sconfitta di Acireale per 2-1 continua a far parlare di sé e le polemiche non sembrano placarsi, anche fuori dal rettangolo di gioco. A tenere banco sono le decisioni della terna arbitrale ad Acireale e, soprattutto, le due pesanti squalifiche inflitte dal Giudice a Manuel Sarao e Mimmo Maggio. Il primo è stato sanzionato “per avere, a gioco in svolgimento, afferrato per il collo un calciatore avversario”, comportamento antisportivo e giudicato violento. Il capitano azzurro, invece, paga le tensioni post gara, in un clima quanto meno avvelenato: “Al termine della gara, nell’area degli spogliatoi, spintonava alcuni calciatori avversari”, scrive il Giudice sportivo.

Walter Zenga sui social attacca: “Senza parole. Recentemente, in una partita giocata a Siracusa, un componente della panchina avversaria si rivolgeva a un suo giocatore urlandogli ‘spaccagli un ginocchio’, indicando un giocatore del Siracusa. Qui il nostro capitano insultato viene squalificato, differente? Contro tutto e contro tutti”.

L’Acireale se la “cava” con un multa di 1.300 euro, per la presenza in panchina di una persona non autorizzata per l’agitato finale. Squalificato per due giornate il preparatore atletico acese Alessio Sergio Zappalà, per “aver rivolto espressioni offensive ai tesserati avversari nella zona spogliatoi, innescando un principio di rissa”.

Il Club Manager del Siracusa fa riferimento anche alle diverse perdite di tempo della squadra di casa avvenute durante la partita, con i raccattapalle spariti improvvisamente dopo il primo tempo. E Zenga ancora continua postando diverse immagini di falli da possibile calcio di rigore non fischiati dall’arbitro a favore del Siracusa. L’invito della tifoseria azzurra e sostenuto anche da Walter Zenga è quello di riempire il Nicola De Simone, domenica 2 marzo alle ore 15, in occasione della sfida tra Siracusa e Sancataldese: “Contro tutto e contro tutti”.