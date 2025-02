Caporalato, denunciati due imprenditori a Vittoria

Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato due imprenditori, un vittoriese e un tunisino, per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro con impiego illecito di cittadini stranieri di nazionalità tunisina. I poliziotti, nel corso di controlli, si sono recati presso un'azienda agricola in contrada Dirillo, in territorio di Vittoria, nel Ragusano. Nel corso degli accertamenti è stata scoperta la presenza di diversi lavoratori stranieri, che sono stati identificati grazie ai documenti di riconoscimento presenti nei locali dell'azienda. Sul posto è stata scoperta una struttura adibita ad alloggio per gli operai che versava in condizioni igienico sanitarie non conformi agli standard di legge. Oltre ai poliziotti è intervenuto anche personale di Siav e Spresal dell'Asp 7 di Ragusa per i profili di specifica competenza.