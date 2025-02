Cgil, nasce l’Osservatorio Civico Permanente per monitorare lo sviluppo della provincia di Ragusa

Un Osservatorio Civico e Partecipativo che avrà il compito di monitorare l’attuazione dei progetti di sviluppo del territorio, favorire il confronto tra i diversi attori coinvolti e garantire la massima trasparenza nelle decisioni. E’ l’iniziativa di CGIL e SPI CGIL regionale e provinciale. L’organismo, presentato ieri mattina a Ragusa nella sede della Cgil, alla presenza tra gli altri del segretario provinciale, Giuseppe Roccuzzo, di Concetta Balistreri, segretaria generale dello Spi Cgil Sicilia, di Pippo Di Natale componente segreteria regionale Spi Cgil Sicilia e di Saro Denaro , Segretario Generale Spi Cgil Ragusa, si pone come uno strumento di dialogo permanente tra istituzioni, cittadini, associazioni e imprese, con l’obiettivo di costruire una provincia iblea più equa, sostenibile e competitiva.

“Mai come oggi, afferma Giuseppe Roccuzzo (nella foto), segretario provinciale Cgil di Ragusa, la provincia di Ragusa dispone di ingenti risorse economiche che, se impiegate con visione e metodo, possono imprimere una svolta decisiva allo sviluppo economico e sociale del territorio. Tuttavia, affinché tali opportunità non vadano disperse, è indispensabile un approccio condiviso e coordinato, che scongiuri il rischio di interventi scollegati e inefficaci".