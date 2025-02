Colpi di pistola in strada a Mazzarrona: un ferito in ospedale a Siracusa

Quattro colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nel pomeriggio, intorno alle 16 nel quartiere della Mazzarrona, a nord di Siracusa. L'episodio e' avvenuto in largo Luciano Russo e secondo una prima ricostruzione dei carabinieri uno o piu' proiettili, sparati in direzione dell'ingresso di una palazzina, hanno colpito un uomo. E' rimasto ferito e e' stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa ma le sue condizioni non sarebbero gravissime, stando ad un primo bollettino medico non correrebbe pericoli di vita. I carabinieri hanno raccolto alcune testimonianze, tra cui quella della vittima. Sono state prelevate le immagini delle telecamere di sicurezza di una porzione di area piuttosto ampia. In serata i carabinieri hanno fermato un 57enne con una pistola. Forse la stessa con cui ha fatto fuoco a Mazzarrona.