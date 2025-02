Sortino, aula consiliare come un ring: deputato Auteri intimidisce opposizione

Scontro tra il parlamentare regionale Carlo Auteri, nella veste di consigliere comunale, e la consigliera Francesca Silluzio durante l'assemblea civica di lunedì scorso a Sortino, paese montano nel Siracusano. "Vistoc he mi state bloccando, domani sarò a Palermo e farò aprire un'ispezione sul suo operato" avrebbe detto Auteri (eletto all'Ars con FdI e ora al Gruppo misto) rivolgendosi al segretario comunale. "Auteri, dopo aver denigrato il ruolo e le persone dei consiglieri di opposizione da gran signore qual è, ha proseguito rivolgendo gravissime accuse e frasi intimidatorie nei confronti del segretario comunale - ha Silluzio -, mettendone in dubbio professionalità e correttezza, e abusando del ruolo che riveste in altra sede istituzionale. Un atteggiamento inammissibile". Per il segretario provinciale del Pd di Siracusa, Piergiorgio Gerratana, "l'aula consiliare di Sortino si è trasformata in teatro di deplorevoli sequenze di interventi intimidatori verso l'opposizione. L'insofferenza manifestata verso il confronto civile da parte di Auteri e dei suoi sodali è un segnale preoccupante. Una dialettica tra maggioranza e opposizione non dovrebbe mai sconfinare attingendo dal repertorio delle volgarità e della maldicenza gratuita".? Diversa la posizione di Auteri: "Qualcuno in Consiglio comunale ha scelto di trasformare il dibattito in uno scontro politico pretestuoso, distogliendo l'attenzione dalla superficialità con cui l'amministrazione ha gestito una vicenda importante come la gara per il servizio di trasporto pubblico scolastico. Invece di comprendere la gravità dei fatti, alcuni hanno preferito difendere l'amministrazione, pur essendo all'opposizione, anteponendo la polemica alla legalità e alla trasparenza".

(Nella foto Francesca Silluzio)