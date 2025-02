Vittoria, incidente sulla strada per Scoglitti: feriti una mamma e due bambini

Incidente autonomo sulla Vittoria-Scoglitti, all'altezza della rotonda Cicchitto. Per cause da accertare l'auto condotta da una donna, con a bordo i suoi due bambini, è uscita di strada e si è schiantata contro un palo della illuminazione pubblica dopo avere saltato il cordolo in cemento al centro della carreggiata. Feriti la mamma e i due bambini: le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto la Polizia locale di Vittoria per i rilievi e il 118.