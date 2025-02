Notte tranquilla per il Papa, 'ora sta riposando'

"Come nei giorni scorsi, la notte è trascorsa tranquilla e il Papa ora sta riposando". Lo riferisce la sala stampa vaticana. Si confermano

"in miglioramento" le condizioni del Papa al Gemelli, ma "in considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi".

E' il contesto, al quattordicesimo giorno di ricovero del Pontefice al Policlinico Universitario, che ha trasmesso ieri sera il Bollettino dell'equipe medica.