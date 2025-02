Il Codacons scrive a Meloni sul 'caro bollette': "No a misure - tampone"

Il Segretario Nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, ha inviato una lettera ufficiale alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per chiedere interventi concreti e strutturali a tutela di cittadini e imprese, ormai schiacciati dal peso insostenibile delle bollette di luce e gas.

“Non possiamo continuare con misure tampone che durano pochi mesi e non risolvono il problema alla radice – afferma Tanasi –. Il caro-energia è una questione strutturale che necessita di un intervento deciso da parte del Governo per fermare le speculazioni sul mercato, ridurre la tassazione e garantire tariffe sostenibili per le famiglie italiane. Ad oggi, gli utenti sono costretti a pagare bollette tra le più alte d’Europa, con imposte e oneri di sistema che pesano fino al 30% sulle fatture del gas e oltre il 20% su quelle dell’energia elettrica. Una situazione insostenibile, che rischia di aggravare ulteriormente la crisi economica del Paese”.

Il Codacons chiede alla Premier Meloni un confronto immediato per definire strategie di intervento efficaci, capaci di contrastare gli aumenti ingiustificati e garantire un sistema energetico equo e sostenibile.

“La tutela dei cittadini deve essere una priorità per il Governo. Servono provvedimenti strutturali che riducano l’impatto del caro-bollette, senza limitarsi a soluzioni temporanee che non risolvono la crisi energetica in corso”. - conclude Tanasi

(Nella foto Francesco Tanasi, presidente del Codacons)