L'esplosione a Catania, il M5s in piazza per dare assistenza ai cittadini

“Domenica 2 marzo, a partire dalle 10, in piazza Stesicoro a Catania incontreremo tutti i cittadini che hanno subìto danni in seguito all’esplosione causata da una fuga di gas nel quartiere Trappeto Nord-San Giovanni Galermo. Ad essi verrà data la possibilità di aderire al Comitato cittadino che è stato costituito al fine di presentare una richiesta di risarcimento”.

Lo afferma Jose Marano, deputata regionale M5s, annunciando l’iniziativa “Incontriamo i Cittadini. Costruiamo Catania” promossa dal Gruppo territoriale M5s Catania Est.

“Domenica – prosegue la parlamentare - saremo in piazza per dare assistenza e fornire informazioni utili a tutti coloro i quali vorranno chiedere un ristoro per aver subìto un’interruzione nella fornitura di gas. Il supporto ai cittadini va dato sia durante che dopo le emergenze”.

Oltre alla deputata Marano e agli attivisti del Movimento Cinquestelle, all’iniziativa sarà presente anche il consigliere della IV Municipalità, Giuseppe Ragusa: “Un appuntamento che il Movimento Cinquestelle ha voluto organizzare per mostrare ancora una volta vicinanza a tutte quelle famiglie che hanno patito disagi enormi senza acqua calda né riscaldamento e alle quali spetta adesso una giusta riparazione”.

L’iniziativa sarà anche un’occasione utile per un confronto su caro energia, cementificazione, emergenza rifiuti e inceneritori.