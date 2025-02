L'assessora Faraoni: "Serve sanità territoriale ancora più vicina ai cittadini"

"Per le istituzioni immedesimarsi nelle situazioni dei singoli cittadini non è facile: il sistema sanitario italiano riesce ancora ad applicare un principio di universalità delle cure, ma quando un lavoratore commette un errore quest'ultimo diventa il paradigma dell'intero sistema sanitario regionale e nazionale e questo non va bene". A dirlo è l'assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, nel corso dell'iniziativa 'No ai lavoratori fantasma', promossa dalla Uil a piazza Verdi, a Palermo. "Serve una sanità territoriale ancora più vicina ai cittadini e una gestione diversa dell'accesso alle organizzazioni ospedaliere - aggiunge Faraoni - Se riusciamo a governare i bisogni dei cittadini sul territorio e consentire un accesso ordinato alle cure avremo un alleggerimento dell'accesso ai pronto soccorso. Chiedo di fare insieme una riflessione, sulla necessità di arrivare preparati alla sfida dell'autonomia differenziata".