Confcommercio Siracusa, Morana presidente agenti immobiliari

Si è svolta l’Assemblea Provinciale della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari (FIMAA) appartenente a Confcommercio Siracusa per ricostituire le cariche rappresentative della categoria. Un'assemblea partecipata che ha richiamato al voto gli agenti immobiliari e di affari in mediazione e che ha rappresentato un’interessante opportunità di confronto per individuare gli interventi utili agli operatori del settore: formazione specifica, progetti di recupero dei bassi commerciali sfitti, adeguamento dei formulari tecnici alle nuove necessità di mercato, sono solo alcuni dei temi trattati per tracciare il nuovo programma della categoria a sostegno della sempre più sfaccettata figura professionale del mediatore. L’esito della votazione è stato unanime con la rinnovata fiducia a Corrado Morana, già presidente eletto alla precedente votazione. Lo spoglio delle urne ha rappresentato una conferma importante anche per i componenti del Consiglio F.I.M.A.A., Antonio Amore, Maria Campisi, Maria Ciotoli, Daniele Di Bella e Carmelo Gerbaro Mazzone, ai quali si aggiungono gli agenti Corrado Fronte e Carmelinda Morana. Ringraziando i presenti per la partecipazione e la stima manifestata, Morana ha voluto esprimere l’impegno a rappresentare la Federazione per favorire i rapporti interni ed esterni con le istituzioni, affiancando alla rappresentanza sindacale la progettazione di eventi che restituiscano visibilità e valore al ruolo dell’agente. Al termine dell’assemblea elettiva, in un’ottica di networking tra le diverse realtà professionali aderenti a Confcommercio Siracusa, si è tenuto in interessante incontro sui servizi assicurativi di maggiore interesse per gli agenti che si trovano a trattare donazioni e successioni immobiliari grazie alla consulenza di Fontana Assicurazioni. Fare rete rimane uno degli obiettivi dell’associazione che intende favorire la crescita e la promozione dei propri aderenti.