Un progetto a Siracusa per realizzare un polo museale nella zona Nord

Cantine Pupillo, in collaborazione con l’Università di Catania, promuove, venerdì 7 marzo alle ore 16:00, un’importante iniziativa volta alla progettazione di un polo museale nella zona nord di Siracusa. Un'area di straordinario valore che coniuga industria, agricoltura, un ricco patrimonio culturale e un contesto naturalistico d’eccezione come quello dei Monti Climiti.

L’obiettivo dell’incontro è stimolare l’interesse dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla valorizzazione di questa parte della città, attraverso la creazione di un polo di attrazione culturale che racconti in modo partecipato la storia complessa del territorio. Il progetto, infatti, mira a ripensare lo sviluppo globale dell’area – tra industria, agricoltura, natura e cultura – attraverso la costruzione di un’istituzione culturale dedicata.

All’iniziativa hanno aderito Confindustria, la Società Italiana di Storia Ambientale, la Società Siracusana di Storia Patria, l’Associazione Italiana di Public History e TeSA, a testimonianza del forte interesse per il progetto e della sua rilevanza strategica per il territorio.

Interverranno:

Carmela Pupillo - Cantine Pupillo

Salvo Adorno - Università di Catania

Melania Nucifora - Università di Catania

Lorenzo Galvagno - Università di Catania

Chiara Ottaviano - Cliomedia

Carmelo Miduri - Giornalista

Angelo Grasso - Confindustria

Vittorio Tigrino - Università del Piemonte Orientale

Marisa Meli - Università di Catania

Nel corso dell’incontro sarà proiettato il film Sconvolgimenti, dedicato alla storia dell’industrializzazione di Gela, e verrà presentato il percorso didattico sull’industrializzazione di Siracusa, pubblicato sull’Archivio Storico Siracusano 2025. L’appuntamento è per Venerdì 7 marzo 2025, ore 16:00 presso Cantine Pupillo, Targia a Siracusa. L’evento rappresenta un primo tassello fondamentale per la costruzione di un percorso culturale che possa restituire alla zona nord di Siracusa una nuova centralità attraverso la valorizzazione della sua storia e del suo patrimonio.