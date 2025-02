Centro comunale di raccolta a Cassibile, Alternativa Libera con la gente

Alternativa Libera Siracusa invita i cittadini ad essere presenti domani 1 marzo 2025 alle 15 davanti all’ingresso del Centro Comunale di Raccolta di Cassibile, in via Rinaldi, per presentare le nostre motivazioni, dubbi e perplessità sull’apertura dell’area come Centro Comunale di Raccolta. Sarà il modo di rendere pubblico il nostro studio e spiegare perché di fatto il CCR non potrà essere aperto nel breve medio termine. Sarà anche la documentazione che i residenti potranno utilizzare per presentare ipotetico ricorso al Tar qualora l’amministrazione comunale dovesse voler continuare a commettere sempre gli stessi sbagli, in un percorso tortuoso che probabilmente la vedrebbe soccombere, visti le tante motivazioni valide che presenteremo, sentiti i pareri legali dei nostri avvocati amministrativisti, disponibili ad seguire i residenti in questa spiacevole avventura, che costerà loro non solo tempo ma anche soldi.

Alternativa Libera Siracusa, Movimento Politico, dopo aver per prima sollevato i dubbi sul CCR di Mazzarrona, adesso si occupa di aiutare nella loro legittima protesta i residenti di Cassibile e presto ci occuperemo anche dei residenti di Lauricella/Gozzo, anche loro al pari dei precedenti non informati su scelte piovute loro dall’altro, eppure hanno investito centinaia di migliaia di euro, mutui ventennali e trentennali, scelte che vedranno diminuire inevitabilmente il valore dei loro investimenti.