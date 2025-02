Dal 4 marzo attivo il nuovo Cup del Policlinico di Palermo

Dal prossimo 4 marzo al Policlinico “Paolo Giaccone” entrerà in funzione il nuovo sistema CUP per la prenotazione delle visite e la gestione delle agende. Questo aggiornamento è stato progettato per migliorare l'efficienza e la qualità dei nostri servizi. Si avvisano i cittadini che, nel corso dell'implementazione di questo nuovo sistema, potrebbero verificarsi alcuni disservizi temporanei, come rallentamenti nelle prenotazioni, difficoltà nell'accesso al sistema, tempi di risposta del servizio clienti più lunghi del consueto. Ci scusiamo anticipatamente per eventuali disagi. Resteranno invariate le modalità di prenotazione illustrate nel sito internet dell’Azienda ospedaliera universitaria (https://www.policlinico.pa.it): ON LINE Sito Web: Il nuovo sistema è https://nghcup.policlinico.pa.it con accesso con credenziali SPID/CIE E-mail: cup@policlinico.pa.it Sistema SovraCUP regionale (sovracup.regione.sicilia.it/home) con credenziali SPID/CIE PER TELEFONO Call center: telefono 091 2776161, da lunedì a venerdì ore 8:00 - 13:00; il martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 16:30 PRESSO GLI SPORTELLI DEL POLICLINICO Sportelli CUP/Ticket AOUP: da lunedì a venerdì ore 8:00 - 13:00; il martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 16:30 (per prenotare il turno è possibile scaricare l'app solariq Il cittadino riceverà un sms dell'avvenuta prenotazione) Per qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza, invitiamo a contattare il nostro URP ai numeri 091 655 3686, 091 655 3685, 091 655 36810. Dopo questa importante evoluzione relativa al sistema delle prenotazioni, integrate con il SovraCUP regionale, il prossimo step riguarderà, entro il prossimo mese di maggio, l'avvio del sistema di Telemedicina. Nell'ambito dei finanziamenti PNRR previsti per la digitalizzazione dei processi sanitari, il CUP è uno dei tre pilastri della c.d. "digital health" insieme al FSE e alla Telemedicina.