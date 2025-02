Controllati locali alla Borgata di Siracusa, sanzionati 2 minimarket

Nell’ambito delle azioni di contrasto a comportamenti illegali ed al degrado urbano in zone sensibili della città, nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura, insieme ai colleghi della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania e a personale dell’ASP, hanno effettuato un capillare servizio di controllo del territorio nel quartiere della Borgata. I servizi, diretti da un Funzionario della Polizia di Stato, hanno avuto come scopo principale di elevare il livello della sicurezza percepita dai cittadini anche a seguito di un esposto degli stessi residenti ed hanno visto i Poliziotti controllare tre esercizi commerciali della zona ed in due market venivano accertate evidenti irregolarità e carenze nella conservazione e nello stoccaggio degli alimenti ed in un caso i generi alimentari venivano depositati in uno spogliatoio adibito a deposito. Nel complesso, nel corso del servizio sono state identificate 120 persone, di cui 25 stranieri, e controllati 47 veicoli. Due sono state le sanzioni amministrative elevate per un valore di 1100 euro. I servizi continueranno nei prossimi giorni anche al fine di proseguire nell’opera di controllo del territorio e degli esercizi commerciali della zona anche per dissuadere eventuali soggetti che, gravitando abitualmente in prossimità di tali esercizi commerciali, possano creare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.