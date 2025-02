Modica, lavori alla scuola Cannizzara: nota di 2 consiglieri

I consiglieri comunali di Modica, Miriam Franzò e Giovanni Alecci, in una nota, sottolineano come la scuola di contrada Cannizzara sia un'istituzione storica nell'istruzione che oggi si proietta all'eccellenza dell'offerta formativa grazie ai suoi locali ampi ed accoglienti ed alla sua ubicazione in un contesto in piena sintonia con la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico. "Siamo molto contenti - affermano - che siano iniziati i lavori di manutenzione nella palestra poiché da mesi ci lavoriamo per quanto di nostra competenza. Nel contempo non possiamo non esprimere il nostro ringraziamento nei confronti dell'ex assessore Giorgio Belluardo che ha messo gratuitamente la propria professionalità a disposizione per la redazione del progetto, oltre ad averlo seguito come amministratore di questa città. Purtroppo la burocrazia farraginosa del Comune di Modica ha fatto ritardare quel passaggio che oggi ha consentito l’avvio dei lavori. Un passaggio che come per magia si è sbloccato solo pochi giorni fa. Un sentito ringraziamento rivolgiamo anche alla dirigente del plesso Giulia D'Urso".