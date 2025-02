Macron: "L'Ue introdurrà dazi su acciaio e alluminio"

L'Ue prevede di introdurre "dazi reciproci" su acciaio e alluminio e dovrà "rispondere" sugli altri prodotti. Lo ha detto Emmanuel Macron, reagendo all'imminente introduzione da parte degli Stati Uniti di dazi doganali del 25% sui prodotti europei.

Se i dazi americani su acciaio e alluminio "vengono confermati, gli europei risponderanno e quindi ci saranno tariffe reciproche. Poiché dobbiamo proteggerci, dobbiamo difenderci", ha osservato il presidente francese in una conferenza stampa a Porto con il primo ministro portoghese Luis Montenegro. "Non dobbiamo mostrarci in qualche modo deboli di fronte a queste misure", ha aggiunto.