Quattro cani randagi uccisi in provincia di Catanzaro: forse col il veleno

Ancora una strage di cani randagi in Calabria. Lo denuncia la Aidaa in una nota specificando che "questa volta sono 4 i cani uccisi quasi certamente con il veleno a Settignano in provincia di Catanzaro".

I cani sono stati ritrovati dai volontari e le indagini sono affidate ai carabinieri forestali.

"Si tratta - sostengono gli animalisti dell'Aidaa - dell'ennesima strage che indigna la popolazione e le autorità ma che rischia di restare senza colpevoli come molte altre. Ma in questo caso confidiamo che possano esservi sviluppi positivi già nei primi giorni sia per la bravura delle forze dell'ordine che stanno indagando che per la possibilità di testimonianze dirette".

"Comunque noi - concludono gli animalisti di Aidaa - nei prosiimi giorni sporgeremo denuncia e mettiamo sul tavolo una ricompensa di 1.000 euro che sarà pagata a chi con la propria denuncia formulata alle forze dell'ordine secondo legge aiuterà ad individuare e far condannare definitivamente i responsabili di questo ennesimo grave atto criminale".