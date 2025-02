Una elisuperficie per l'ospedale di San Giovanni in Fiore

"L'ospedale di San Giovanni in Fiore ha finalmente l'elisuperficie per i soccorsi sanitari anche di notte".

Ne ha dato notizia la sindaca Rosaria Succurro.

"Lo stadio comunale di San Giovanni in Fiore - ha sostenuto - è stato ufficialmente inserito nel Portolano della Regione Calabria come elisuperficie idonea per l'atterraggio dell'elisoccorso 24 ore su 24, notte compresa.

Obiettivo centrato grazie al nostro paziente lavoro e all'impegno dell'Asp di Cosenza e della società Elitaliana".

Secondo Succurro "è un risultato importante per la comunità", perché da qui in poi ci saranno "interventi più rapidi nelle emergenze sanitarie e un migliore accesso ai soccorsi per tutto il nostro territorio".

"È un passo concreto - ha detto la sindaca - per la sicurezza di tutti, frutto dell'accordo che avevo già firmato con l'Asp di Cosenza e con Elitaliana. Avevo detto che avremmo centrato l'obiettivo entro febbraio 2025 e ho mantenuto la promessa".