Nel week end il Carnevale di Avola entra nel vivo: è show musicale

Avola si veste di festa con la 62ª edizione del Carnevale Storico, un evento che continua a brillare nel panorama delle manifestazioni carnevalesche siciliane, confermando la sua tradizione e il forte legame con la comunità. “Il nostro Carnevale è un patrimonio culturale che si rinnova ogni anno, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esperienza di pura gioia e spettacolo – ha dichiarato il sindaco di Avola, Rossana Cannata - Un’occasione per esaltare la creatività dei nostri artisti, il talento delle scuole e la passione di chi, con dedizione, rende questa manifestazione sempre più grande. Il riconoscimento ufficiale come Carnevale Storico conferma il valore di un evento che da decenni è un simbolo di festa e aggregazione.” Il via ufficiale è stato dato ieri tra i sorrisi e l’entusiasmo dei più piccoli: i bambini delle scuole dell’infanzia Vittorini, Cappuccini e Galeno, protagonisti di spettacoli emozionanti tra musica e coreografie. Ad aprire le danze anche il Re Carnevale, accompagnato dalla Banda musicale Città di Avola, che ha animato le vie del centro fino al momento magico di “Luci in Festa”, lo show scenografico che ha illuminato Piazza Umberto I. Il programma della manifestazione, che proseguirà fino al 4 marzo, propone un mix di tradizione, arte e intrattenimento, con sfilate di carri allegorici e infiorati, spettacoli di strada, performance artistiche e appuntamenti culturali. Tra le iniziative più attese, il “Premio Social” per la maschera più creativa, la gara delle poesie dialettali e un viaggio nel passato con l’esposizione di abiti e cimeli storici legati alla kermesse.

Nel weekend il Carnevale entrerà nel vivo: domani lo show musicale con Rock-Aro DJ & Fire Show, domenica 2 marzo la prima grande sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, seguita dall’attesissima esibizione de Il Pagante e dal cabaret di Adriano Canonico e Mariuccia Cannata; lunedì 3 marzo: spazio alla tradizione con la gara delle poesie dialettali e la serata musicale “Mai Dire Goku” con le sigle dei cartoni animati più amati; martedì 4 marzo, gran finale con l’ultima sfilata, l’arrivo della madrina Ainett Stephens, il live di Micaela Guastella e la DiscoNight con Fm Italia, prima della premiazione e dell’iconico rogo di Re Carnevale. Ad arricchire il calendario, un programma sportivo che include tornei di calcio, judo e baskin, oltre a raduni dedicati agli appassionati di motori. “Questo Carnevale è il risultato di un grande lavoro di squadra e dell’amore di Avola per la sua storia e le sue tradizioni – conclude il sindaco Cannata - Avola si accende di colori, musica e allegria per un Carnevale che celebra la bellezza della condivisione e della cultura siciliana. Vi aspettiamo per festeggiare insieme e rendere indimenticabile questa edizione”.