I verticidi Fdi a Melilli, Sebastiano Ternullo eletto Coordinatore cittadino

Giornata di grande partecipazione a Melilli, dove si è svolto il Congresso Comunale di Fratelli d’Italia, appuntamento centrale per il radicamento e il rilancio dell’azione politica del partito sul territorio. Presso la Sala “Mille Luci”, una nutrita platea di iscritti e simpatizzanti ha preso parte ai lavori, presieduti da: Salvatore Coletta, Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia; Pietro Forestiere, Componente dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia. All’evento hanno portato il proprio saluto istituzionale: Lucia Saraceno, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Melilli; Antonio Annino, Dirigente Provinciale di Fratelli d’Italia; On. Luca Cannata, Vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati. Per acclamazione, Sebastiano Ternullo è stato eletto coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Melilli, come certificato dal Commissario Provinciale Salvo Coletta. Nel suo intervento, il neo- coordinatore ha ringraziato i presenti e le autorità intervenute, sottolineando la volontà di costruire un circolo aperto, inclusivo e vicino ai cittadini, capace di rappresentare le diverse anime della comunità e di diventare un punto di ascolto e di confronto costante. «Lavoreremo con impegno e responsabilità per valorizzare le potenzialità di Melilli, promuovendo sviluppo, difesa dell’ambiente e tutela dei posti di lavoro, in piena sinergia con i livelli provinciali, regionali e nazionali del partito», ha dichiarato Ternullo. Forte attenzione è stata dedicata alla situazione della zona industriale e al futuro economico del territorio. L’On. Luca Cannata, intervenuto nel corso dei lavori, ha ribadito il ruolo centrale di Fratelli d’Italia nella difesa della tenuta economica e occupazionale di Melilli e dell’intero petrolchimico siracusano. «Grazie al nostro lavoro e all’attenzione costante di Fratelli d’Italia, siamo riusciti a garantire la continuità produttiva del petrolchimico, salvaguardando migliaia di posti di lavoro e mantenendo alta l’attenzione sulla sostenibilità ambientale. È merito del governo nazionale e dell’impegno del nostro partito se oggi Melilli può guardare con fiducia al futuro, consapevole di poter contare su una classe dirigente presente e capace di intervenire concretamente a tutela delle realtà produttive e occupazionali», ha affermato Cannata. Fratelli d’Italia Siracusa – Corso Gelone nr 68 tel. 3496689589 e.mail siracusa@fratelli-italia.it Soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Melilli, Lucia Saraceno, che ha evidenziato l’importanza di questo passaggio politico per la comunità. «La nascita del circolo di Fratelli d’Italia rappresenta un segnale forte per Melilli. Finalmente i cittadini potranno contare su un punto di riferimento stabile, capace di raccogliere le loro esigenze e di portarle all’attenzione delle istituzioni. In un territorio come il nostro, strategico per la sua zona industriale e per le sue potenzialità produttive, serve una politica vicina ai cittadini, alle famiglie e ai giovani, capace di proporre soluzioni concrete. Il circolo sarà uno spazio aperto, dove il confronto e la partecipazione diventeranno la base per costruire il futuro di Melilli», ha dichiarato Saraceno. A sottolineare il valore strategico di questo nuovo corso è stato anche il Dirigente Provinciale Antonio Annino, che ha posto l’accento sull’importanza di un’azione politica costante e concreta. «Con la costituzione di questo circolo si rafforza la presenza di Fratelli d’Italia in un territorio centrale per le dinamiche economiche e sociali della provincia. Melilli, con la sua zona industriale, il settore agricolo e le potenzialità turistiche, merita un’attenzione costante e un punto di riferimento stabile, capace di dare voce ai cittadini e di portare le loro istanze fino al governo nazionale. Con l’elezione di Sebastiano Ternullo, si apre un percorso di crescita e radicamento, con l’obiettivo di costruire un punto di ascolto e di proposta concreto per tutta la comunità melillese», ha affermato Annino. A chiudere il quadro è stato l’intervento di Pietro Forestiere, componente dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia, che ha voluto rimarcare il ruolo strategico del nuovo circolo. «La nascita del circolo di Fratelli d’Italia a Melilli rappresenta la costituzione di una vera e propria cinghia di trasmissione, capace di raccogliere le istanze del territorio e di portarle all’attenzione dei livelli istituzionali superiori, fino al governo nazionale, attraverso il costante impegno dei rappresentanti di Fratelli d’Italia. Vogliamo essere al servizio della comunità, ascoltarne le esigenze e trasformarle in proposte concrete. Il nuovo coordinamento comunale sarà fondamentale per rafforzare questo legame diretto tra cittadini e istituzioni», ha concluso Forestiere.