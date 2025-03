Il Siracusa senza i bomber squalificati 'assetato' di rivalsa contro la Sancataldese (Ore15)

Appuntamento domenica dentro casa (inizio ore 15) per la capolista Siracusa, contro la Sancataldese. Archiviata con molte polemiche la clamorosa sconfitta di Acireale , la squadra azzurra priva degli squalificati Maggio e Sarao, ( ben 2 turni ) dovrà ritrovare quella ferocia agonistica, persa insieme alla lucidità di gioco, che ha permesso alla Reggina il pericoloso avvicinamento a -3 punti. Compito immediato per la formazione di Turati ,ritrovare l’assoluta concentrazione in tutti i reparti, evitando così come già accaduto in altre partite sottovalutare l’avversario… In avanti come attaccante centrale sicuramente il posto sarà di Longo , affiancato dagli esterni Alma e Di Grazia a completare il possibile tridente. Il brand ambassador Walter Zenga, attraverso i canali social, invita la tifoseria aretusea a riempire il “De Simone” per questa partita casalinga, importante per consolidare il distacco dalla Reggina, impegnata domani in trasferta a Paternò.

Salvo Marischi