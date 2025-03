Ponte ciclopedonale a Siracusa, il Pd: "Il sindaco Italia come Salvini"

"L'amministrazione comunale di Siracusa ha deciso da sola di costruire un ponte, emulando un po' troppo il Ministro dei Trasporti, utilizzando però risorse di tutti.

Ennesimo taglio di nastro, ennesimo video sui social, ennesimo articolo per una allucinazione collettiva da cui dobbiamo necessariamente svegliare tutta la città.

Per vivere bene in una città non basta il sole e il mare, non bastano i ristoranti e gli alberghi e di certo non serviva un ponte ciclopedonale, simbolo a futura memoria che amministrare e spettacolizzare sono sinonimi solo per Francesco Italia. Noi pensiamo che per vivere bene in una città occorre occuparsi di tutti i suoi quartieri, occorre più lavoro, occorre più attenzione verso i commercianti e gli artigiani, occorrono un nuovo ospedale ed una migliore sanità, occorre più offerta culturale e salvaguardare la biblioteca comunale, occorre una città pulita e libera dai rifiuti, occorrono strade senza buche e sicure, occorre un piano del traffico efficiente, occorre più sicurezza, occorre occuparsi del verde pubblico evitando che i pochi alberi muoiano e creando nuovi spazi destinati a verde, occorre aiutare chi ha più bisogno e non riesce ad arrivare alla fine del mese, occorre un’amministrazione altra e ben diversa". Così la nota del Gruppo consiliare del Pd al Vermexio.