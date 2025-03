Voto Provincia, non solo DC: ecco Radici Iblee e candida alla presidenza il sindaco di Acate

All'Hotel Torre del Sud, a Modica, venerdì un'assemblea si è tenuta un'assemblea molto partecipata, convocata su iniziativa dell’onorevole Ignazio Abbate. L’incontro ha riunito decine di esponenti politici tra sindaci, assessori, presidenti e vice presidenti di consiglio e consiglieri comunali di tutti i 12 comuni della provincia di Ragusa, non soltanto aderenti alla DC, ma provenienti anche dal mondo del civismo, segnando l'avvio di un percorso condiviso per il futuro amministrativo del territorio.

In vista delle prossime elezioni provinciali, indette dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per il 27 aprile 2025, l’assemblea ha espresso all’unanimità il proprio sostegno alla candidatura dell’avvocato Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, alla Presidenza della Provincia di Ragusa.

Per dare concretezza al progetto, ha preso avvio "Radici Iblee", un percorso politico che simboleggia identità, appartenenza e legame con l’intero territorio. Il nome riflette i valori su cui si fonderà l’azione amministrativa e istituzionale della futura governance provinciale.

Con la consapevolezza della forza dei numeri che Radici Iblee già oggi esprime, ma con l’umiltà di chi ha come priorità quella di lavorare sulla unità della coalizione centrista e di centrodestra, Fidone ha ricevuto il mandato di avviare sin da subito un confronto con i partiti politici e i movimenti che si riconoscono in questa area, con l'obiettivo di costruire una coalizione solida e coesa, basata sul dialogo e sulla collaborazione.

A supporto della proposta di candidatura di Fidone, sono stati attivati gruppi di lavoro rappresentativi di tutti i comuni della provincia, incaricati di elaborare il programma elettorale, che sarà definito entro i prossimi 15 giorni. Parallelamente, continua il lavoro per la composizione delle liste elettorali. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri su tutto il territorio per rafforzare il progetto di governo della Provincia di Ragusa.