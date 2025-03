Tennis femminile, presentato a Solarino il 'Terranova Cup': 90 mila euro di montepremi

La dodicesima edizione dell'ITF W35 di Solarino ha ufficialmente preso il via con la conferenza stampa allo Zaiera Resort, storica sede della manifestazione. All’incontro di apertura della Terranova Cup, primo dei tre tornei in programma nella provincia di Siracusa, con un montepremi complessivo di 90 mila dollari, hanno preso parte il tournament director Renato Morabito e la consigliera regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), Vincenza Ciraolo.

“Torniamo in campo dopo una breve pausa, consapevoli delle difficoltà già annunciate – ha dichiarato Morabito – ma con la determinazione di portare avanti una tradizione tennistica consolidata nel panorama femminile. Il nostro impegno è quello di garantire continuità a un evento che, oggi più che mai, rappresenta un punto di riferimento per il movimento femminile internazionale, in un periodo storico particolarmente significativo per il nostro sport”.

L'ITF W35 di Solarino continua a distinguersi per una partecipazione internazionale ampia, con tenniste provenienti non solo dall'Italia e dal resto d’Europa, ma anche da Taipei, Giappone e, per la prima volta, dall’Africa.

“La presenza di giocatrici provenienti da tre continenti è la conferma della crescita internazionale della manifestazione. Le tappe dell’ITF di Solarino attraggono effettivamente talenti da tutto il mondo - ha spiegato il direttore del torneo - rafforzando il ruolo di Solarino nel circuito ITF”.

All’interno del tabellone principale non manca la presenza di tenniste italiane. Il main draw della Terranova Cup è composto per oltre il 40% da giocatrici azzurre: sono Beatrice Ricci, Jessica Pieri, le siciliane Miriana Tona, Anastasia Abbagnato e Dalila Spiteri, oltre a Silvia Ambrosio, Federica Urgesi e Lara Pfeifer.

“La presenza di giocatrici siciliane è sicuramente importante, ma sono diverse le azzurre che potranno giocare un ottimo torneo qui a Solarino – ha dichiarato la consigliera FITP Sicilia Vincenza Ciraolo –. L’organizzazione di questi tornei ITF femminili rappresenta un momento significativo per tutto il movimento tennistico, in una regione che ha aumentato il numero di competizioni internazionali a disposizione dei propri atleti”.

Testa di serie della Terranova Cup è la slovacca Viktoria Hruncakova, che un anno fa ha partecipato alla stessa competizione, vincendo il titolo contro la statunitense Robin Anderson. Seconda testa di serie è la giocatrice di Taipei, Joanna Garland, altra ‘vecchia conoscenza’ del torneo, che appena quattro mesi fa, in provincia di Siracusa, si è aggiudicata due dei tre titoli messi in palio nell’ITF di Solarino.

(Nella foto Renato Morabito e Vincenza Ciraolo)