Scomparso da casa a Noto a 85 anni, a mezzanotte lo trovano i poliziotti

A mezzanotte, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio di volante a Noto, notavano un uomo anziano che si aggirava per le vie della città in stato confusionale.

L’uomo, ottantacinquenne, si era allontanato da casa e, visto l’ora tarda ed un momento di confusione non era riuscito a farvi ritorno.

I poliziotti, dopo averlo rassicurato, lo riaccompagnavano a casa, tranquillizzando anche i parenti che si erano preoccupati e che li hanno ringraziati per il loro aiuto.