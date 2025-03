Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, hanno espulso un cittadino srilankese scarcerato dalla casa di reclusione di Noto.

L’uomo, di 47 anni, annovera precedenti per violenza, furto aggravato porto abusivo di armi, lesioni personali, minacce e maltrattamenti in famiglia.