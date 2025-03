Ballo di Carnevale in discoteca a Siracusa: controlli serrati (VIDEO)

Nella serata di ieri si è svolto, in una nota discoteca siracusana, un servizio interforze di controllo, fortemente voluto dal Questore, Roberto Pellicone, al fine di garantire una serata di divertimento ai giovani avventori, scongiurando preventivamente ogni possibile forma di criticità.

I giovani presenti, circa700, accorsi per la serata di ballo organizzata in occasione del carnevale, hanno collaborato ai controlli, così come favorevole è stata la cooperazione del proprietario del locale che ha accolto con un plauso l’intervento delle forze dell’ordine mirato a garantire la sicurezza di tutti.

I primi controlli sono avvenuti già all’ingresso del parcheggio, dove tutti i ragazzi hanno presentato i propri documenti.

Successivamente, prima di accedere alla discoteca, è stato utilizzato il metaldetector al fine di evitare l’introduzione nel locale di qualsiasi oggetto che potesse diventare fonte di pericolo.

La serata, grazie ai controlli, si è svolta in un clima di sano divertimento tra la soddisfazione dei genitori che hanno ringraziato le forze dell’ordine per il loro intervento preventivo a tutela dei loro figli.