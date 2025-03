Vulcano di Stromboli, si è fermato il trabocco lavico

Il trabocco lavico alimentato dall'area craterica Nord dello Stromboli si e' arrestato ed e' in raffreddamento. Persiste, riferisce l'Ingv, l'ordinaria attivita' esplosiva a regime variabile a entrambe le aree crateriche. Dopo aver raggiunto il suo valore massimo ieri, l'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un continuo, graduale decremento e oggi ha raggiunto valori bassi. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza e nell'ampiezza degli explosion quakes. I dati ad alta frequenza delle stazioni Gps non mostrano deformazioni significative in atto.